طقس العراق.. امطار وانخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من الثلاثاء

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية في بعض الاماكن في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأوضح أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفت الى أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد ".