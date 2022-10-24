أمطار وتذبذب بدرجات الحرارة.. طقس العراق للأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضافت ، أنَّ "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وبينت ، أنَّ "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأشار البيان الى، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".