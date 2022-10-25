كل ما تحتاج معرفته عن كسوف الشمس.. مخاطره الصحية والوقاية منه

هل سبق لك أن كنت جالسا ولاحظت أن السماء تلاشت إلى الظلام؟ قد تكون في هذه اللحظة تعرضت لأحد الظواهر الطبيعية والتي تعرف باسم كسوف الشمس، ولكن هل هذه الظاهرة خطيرة.

مخاطر كسوف الشمس الصحية:

قد ينجم عن مشاهدة كسوف الشمس مجموعة من الأضرار والمخاطر قد يكون بعضها موقتا أو دائما، نذكر فيما يلي أبرز مخاطر كسوف الشمس على الصحة:

تلف شبكية العين

يتسبب التعرض المباشر للشمس دون حماية إلى اعتلال شبكية العين، قد ينجم عن ذلك تلف أو تدمير في خلايا الشبكية وهي الجزء المسؤول عن نقل ما تراه إلى الدماغ، قد يحتاج الضرر الناجم عن الكسوف ساعات أو حتى أيام حتى يتم ملاحظته أما في اللحظة ذاتها فلن تشعر بأي أعراض تذكر.

تشوهات خلقية

تشير بعض المعتقدات إلى أن تعرض المرأة الحامل لكسوف الشمس قد يعرض صحتها وصحة طفلها للخطر، يمكن للخروج أثناء الكسوف أن يصعب عملية الولادة على الحامل ويزيد من خطر إصابة الطفل بالتشوهات الخلقية.

مشاكل في الجهاز الهضمي

يعتقد أن تناول الطعام أو الشراب أثناء فترة الكسوف قد يزيد من فرصة إصابتك بمشاكل بالجهاز الهضمي، لذلك لا ينصح باستهلاك الطعام والشراب خلال فترة الكسوف.

تعب وخمول عام

يؤثر الكسوف على صحة الجسم العامة، قد يشعر البعض بتعب عام وخمول بالجسم والرغبة بالنوم.

تغير الحالة المزاجية

يعتقد البعض أن كسوف الشمس يمتلك طاقة غريبة تؤثر سلبا على الحالة المزاجية للشخص وتكون مشاعر الحزن والغضب هي المسيطرة على الأغلب.

يجدر التنويه إلى أن كافة هذه المعتقدات شائعة وليس لها أي منطق علمي.

أعراض تلف العين الناجم عن كسوف الشمس

تتضمن أعراض تلف العين الناجمة عن النظر إلى كسوف الشمس دون استخدام أي وقاية ما يلي:

• ضبابية وتشويش في الرؤيا.

• صداع.

• تغير في رؤية الألوان.

• فقدان الرؤيا.

أنواع كسوف الشمس

يحدث كسوف الشمس عندما يتحرك القمر بين الشمس والأرض. يتسبب القمر في منع ضوء الشمس من الوصول إلى الأرض، يقسم كسوف الشمس إلى قسمين:

• كسوف الشمس الكلي: يحدث عندما يحجب القمر الشمس بشكل كامل حيث يضيء الغلاف الجوي الخارجي للشمس حول القمر عندما يحجب الشمس.

• كسوف الشمس الجزئي: يحدث كسوف الشمس الجزئي عندما يحجب القمر جزءًا من الشمس فقط. قد يعرض النظر إلى كسوف الشمس الجزئي عيناك للخطر.

الوقاية من أضرار كسوف الشمس

في حال كنت ترغب بمشاهدة كسوف الشمس دون تعريض عينيك لأي ضرر يمكن للنصائح الوقائية التالية أن تساعدك:

• استخدام النظارات الخاصة للكسوف:عند الرغبة في مشاهدة الكسوف عليك استخدام نظارات الكسوف الخاصة، لا تحاول استخدام النظارات الشمسية الداكنة أيا كانت درجة حمايتها من أشعة الشمس، نظرا لعدم قدرتها على حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية.

• تجنب استخدام المرشحات الشمسية في حال ملاحظة أي تلف أو خدش بها.

• بإمكانك مشاهدة كسوف الشمس بأمان باستخدام الأجهزة البصرية المزودة بفلتر شمسي كالتلسكوبات والكاميرات والمناظير الطبية.

يعد كسوف الشمس أحد الظواهر الطبيعية، قد يترتب على رؤية كسوف الشمس مباشرة بعض المخاطر، من أبرز مخاطر كسوف الشمس تلف الشبكية الدائم أو المؤقت، وعليه ينصح باتباع السبل الوقائية عند الخروج أثناء كسوف الشمس.