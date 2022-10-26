الأنواء الجوية: امطار وانخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من الغد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من المتوقع ان تشهد البلاد تساقطاً للأمطار وانخفاضاً بدرجات الحرارة بدءاً من يوم غد الخميس".وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للأيام الأربعة المقبلة: