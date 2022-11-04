أمطار في المناطق الشمالية.. طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ،اما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، اما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد سيكون بين صحواً وغائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما جزئياً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد".وتابع، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً يتحول الى غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية ، ودرجات مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، بينما ستنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، وترتفع درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية".ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً وأحياناً غائماً، ودرجات مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما ممطراً ويتحول الى صحو، اما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما جزئيا ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".