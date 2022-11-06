الأنواء الجوية تعلن طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم يتحول في اقسامها الغربية الى غائم بعد الظهر مع تساقط أمطار فيها اثناء الليل تكون رعدية احياناً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى ، ولا تغير فيها في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وأضافت، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً مع تساقط أمطار في اماكن متعددة تكون رعدية احياناً في المنطقة الوسطى ، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في اماكن متعددة تكون رعدية احياناً ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر في بعض الاماكن ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وبينت، أن "طقس يوم الأربعاء ، سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة في اقسامها الغربية في المنطقة الوسطى ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة في اقسامها الجبلية ، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".وأوضح البيان، أن " طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون غائماً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة في اماكن متعددة ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ،وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".