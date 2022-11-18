ارتفاع بدرجات الحرارة.. طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً الى غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأشار الى أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً ويتحول الى غائم جزئي ابتداءً من الأقسام الغربية في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً، وفي المنطقة الشمالية سيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر في بعض الأماكن المتفرقة بعد الظهر، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلاد".وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للأيام الأربعة المقبلة: