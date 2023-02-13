طقس العراق.. امطار وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في بعض الأماكن منها تكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض عدة درجات في القسم الجنوبي من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة متفرقة في اقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع بضع درجات في القسم الجنوبي من البلاد".وأشار البيان الى، أن "طقس البلاد ليومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".