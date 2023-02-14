ثلوج غداً الأربعاء.. طقس العراق خلال الزيارة الرجبية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً ويكون غائماً ممطراً في اقسامها الغربية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشارت الى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وذكر البيان، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".