العراق على موعد مع أمطار وبرد بدءاً من هذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت في المنطقة الوسطى الطقس فيها سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة خاصة في الأقسام الغربية منها، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية أحيانا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل يوم أمس في جميع مناطق البلاد".وأضافت، أن "درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم السبت في بغداد وبابل وميسان والناصرية 30، ودهوك 22، وأربيل 24، والانبار 29، وديالى وصلاح الدين 28، والبصرة 32".وذكرت الهيئة، أن "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون ليوم غداً الأحد غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وغزيرة في بعض الاماكن وتكون رعدية أحياناً وتساقط الحالوب، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وغزيرة في بعض الاماكن تكون رعدية أحياناً وتساقط الحالوب، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وغزيرة في بعض الاماكن تكون رعدية أحياناً وتساقط الحالوب ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشار البيان إلى، أن "يوم الاثنين القادم سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة وحدوث عواصف رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة وحدوث عواصف رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر في أقسامها الشرقية صباحاً وحدوث عواصف رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق".وبينت الهيئة، أن "طقس يوم الثلاثاء منتصف الأسبوع الجاري، سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً الى غائم مصحوب بتساقط أمطار خفيفة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".ولفتت إلى، أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء القادم في المنطقة الوسطى سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة وحدوث عواصف رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق".