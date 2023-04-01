طقس العراق.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية يكون الطقس فيها صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، أما المنطقة الشمالية فالطقس يكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن يوم أمس".وبينت، أن "درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 19، ودهوك 11، وديالى والأنبار 18، وكركوك وصلاح الدين 15، وكربلاء المقدسة 21، والنجف الأشرف، وواسط وبابل 23، والبصرة والناصرية 24".وأضافت الهيئة، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشار البيان إلى، أن "يوم الاثنين المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً وأحيانا يكون غائماً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأوضحت الهيئة، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".ولفتت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".