طقس العراق.. انخفاض بدرجات الحرارة وهذا موعد بدء هطول الأمطار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون غزيرة الشدة ليلاً وحدوث عواصف رعدية أحياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون غزيرة ليلاً وحدوث عواصف رعدية احياناً مع تساقط الحالوب في بعض الأماكن منها، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون غزيرة ليلاً في أقسامها الشرقية وحدوث عواصف رعدية أحياناً ، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع زخات مطر متوسطة الشدة خاصة في الاقسام الشرقية وفرصة لحدوث عواصف رعدية فيها يتحسن تدريجياً بعد الظهر، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في عموم البلاد".وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مصحوباً بتساقط زخات مطر خفيفة وحدوث عواصف رعدية احياناً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضحت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".