بعد الأمطار.. تقرير مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام الأربعة المُقبلة

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليومي السبت والأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".وأشار البيان الى، أن "الطقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".