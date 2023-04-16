تقرير مُفصّل حول طقس العراق خلال الأسبوع الحالي.. هذا موعد الأمطار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وبينت الهيئة، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفت البيان الى، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في بعض الأماكن من البلاد تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".