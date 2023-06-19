الحرارة تحرق الكرة الأرضية.. صيف 2023 الأكثر سخونة وعلماء يدقون ناقوس الخطر

السومرية نيوز – الطقس



رصد العلماء 4 مؤشرات على مدى قسوة المناخ، تتمثل في كون صيف 2023 هو الأكثر سخونة على الإطلاق، إضافة إلى مؤشرات أخرى تتعلق بثاني أكسيد الكربون والجليد ومياه المحيطات، فماذا يعني ذلك لمعركة التغير المناخي؟





المناخ يتغير أسرع مما نتوقع والهم الأكبر فيما يتعلق بالتغير المناخي هو ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمعدل 1.5 درجة مئوية قبل عام 2050، وهو ما يعني فوات الأوان في أخطر معارك البشر على الكوكب، لذلك تنعقد مؤتمرات المناخ بصورة منتظمة للتوصل إلى حلول، لكن يبدو أن الهدف الرئيسي بات الآن أقرب كثيراً مما توقع العلماء.



فالآن نلاحظ وجود درجات حرارة مرتفعة، ومحيطات ساخنة بشكلٍ غير عادي، ومستويات مرتفعة من تلوث الكربون في الغلاف الجوي، ومستويات منخفضة من الجليد في القطب الجنوبي. ولم نقطع إلا نصف عام 2023 فيما تُحطَّم العديد من السجلات المناخية، وبعض العلماء يدقون ناقوس الخطر؛ خوفاً من أن يكون ذلك علامة على ارتفاع درجة حرارة كوكب بسرعة أكبر بكثير مما كان متوقعاً، بحسب تقرير لشبكة CNN الأمريكية.



ومصطلح التغير المناخي معنيّ بوصف التغييرات طويلة المدى في الأحوال الجوية للأرض. وتتمثل هذه التغييرات في الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة وهطول الأمطار بغزارة مسبّبةً فيضانات قاتلة، ويحدث هذا التطرف في الطقس بصورة متسارعة وربما في الأماكن نفسها؛ ما يؤدي إلى موجات طقس حار وعواصف، وارتفاع منسوب المياه، والنتيجة أضرار ضخمة وخسائر على جميع المستويات.



على الرغم من أن العديد من العوامل تُساهم في حدوث الفيضانات على سبيل المثال، فإن ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي نتيجة تغير المناخ يجعل هطول الأمطار الغزيرة أكثر احتمالاً. وارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بنحو 1.2 درجة مئوية منذ بدء عصر الصناعة، وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تُحدث الحكومات بجميع أنحاء العالم تخفيضات حادة في الانبعاثات الكربونية.



وفي تغريدة شورِكَت على نطاقٍ واسع على منصة تويتر، وصف بريان ماكنولدي، الباحث الأول المساعد في كلية علوم البحار والغلاف الجوي والأرض بجامعة ميامي، ارتفاع درجات حرارة المحيطات والجو "بالجنون تماماً". وأضاف: "الناس الذين يطلعون على هذه الأمور باستمرار لا يمكنهم تصديق أعينهم. هناك شيء غريب للغاية يحدث".



التغير المناخي

وقال علماء آخرون إنه في حين أن السجلات مقلقة، فإنها ليست غير متوقعة، بسبب الارتفاع المستمر في تلوث حرارة الكوكب ونشوء ظاهرة المناخ الطبيعي النينيو، التي لها تأثير في الاحترار العالمي.



وذكر العلماء إنه سواء كانت السجلات القياسية علامة على تجاوز تغير المناخ لما تتنبأ به النماذج، أو كانت نتيجة لأزمة المناخ التي تتكشف كما هو متوقع، فإنها تظل إشارة مقلقة للغاية بشأن ما هو قادم أو الاتجاه العام الذي تسير فيه الأمور.



صيفٌ حرارته الأكثر ارتفاعاً على الإطلاق

قالت جينيفر مارلون، عالمة الأبحاث في كلية ييل للبيئة، للشبكة الأمريكية: "هذه التغييرات مقلقة للغاية بسبب ما تعنيه بالنسبة للناس في الصيف المقبل وفي كل صيف في المستقبل، حتى نخفض انبعاثات الكربون بوتيرة أسرع بكثير مما هو الحال الآن".



أصبح العالم أكثر دفئاً بمقدار 1.2 درجة مئوية عما كان عليه في أوقات ما قبل الصناعة، ومن المتوقع أن تكون السنوات الخمس المقبلة هي الأكثر سخونة على الإطلاق.



تيد سكامبوس، عالم الجليد في جامعة كولورادو-بولدر، قال: "كعلماء قطبيين وكعلماء مناخ، قلنا منذ فترة طويلة، إن العقود القليلة القادمة ستصبح أكثر دفئاً، وستستمر في ذلك. لن نعود للوراء حتى نفعل شيئاً حيال ذلك".



وفي هذا السياق، رصد علماء المناخ 4 علامات توضح كيف حُطِّمَت الأرقام القياسية هذا العام، مع استمرار الأشهر الأكثر سخونة في المستقبل.



أولى هذه العلامات هي ارتفاع درجات الحرارة العالمية، حيث يتشكل هذا العام ليكون واحداً من أكثر الأعوام سخونة حتى الآن، حيث تُظهر البيانات العالمية ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية بشكل غير عادي.



شهدت الأيام الأحد عشر الأولى من شهر يونيو/حزيران أعلى درجات حرارة مسجلة لهذا الوقت من العام بهامش كبير، وفقاً لتحليل صدر يوم الخميس 15 يونيو/حزيران من قِبل خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي. ووجد العلماء أيضاً أن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها درجات حرارة الهواء المرتفعة خلال شهر يونيو/حزيران مستويات ما قبل الصناعة بأكثر من 1.5 درجة مئوية.





في كندا، حيث اجتاحت موجة حر خانقة بشكل غير عادي معظم أنحاء البلاد، حطمت درجات الحرارة العديد من الأرقام القياسية. أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى احتراق الغابات المبكرة، في حرائق "غير مسبوقة" اشتعلت بالفعل في منطقة أكبر بنحو 15 مرة من المتوسط لهذا الوقت من العام، وأطلقت دخاناً خطيراً باتجاه الولايات المتحدة.



فمن كندا إلى إسبانيا، جاءت حرائق الغابات هذا العام الأكثر شراسة واستمرارية منذ سنوات، في ظل أسوأ بداية لتلك الحرائق على الإطلاق، حيث أجبرت حرائق الغابات التي تشهدها كندا آلاف السكان على ترك منازلهم وتصاعد ضباب دخاني انتقل إلى المدن الأمريكية.



وقال بيل بلير الوزير المسؤول عن التأهب للطوارئ في الحكومة الاتحادية بكندا، إن الحرائق أتت بالفعل على نحو 9.4 مليون فدان، أي ما يقرب من 15 ضعف المتوسط في عشر سنوات، ومن المتوقع أن يستمر الطقس الدافئ والجاف في الأشهر المقبلة.



ورغم أن حرائق الغابات شائعة في كندا، فمن غير المعتاد أن تشتعل الحرائق في وقت واحد بالشرق والغرب، مما أدى إلى زيادة موارد مكافحة الحرائق وإجبار الحكومة الكندية على إرسال الجيش للمساعدة، ووصل مئات من رجال الإطفاء الأمريكيين إلى كندا لتقديم المساعدة، وهناك آخرون في الطريق. واندلع بعض من أسوأ الحرائق في كيبيك بشرق البلاد، واضطُر أكثر من 11 ألفاً إلى إخلاء منازلهم في الإقليم.



كما حُطِّمَت أيضاً العديد من سجلات درجات الحرارة على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر في سيبيريا، حيث ارتفعت درجات الحرارة فوق 100 درجة فهرنهايت (37.7 درجة مئوية).



وتواجه أجزاء من أمريكا الوسطى، وكذلك تكساس ولويزيانا، درجات حرارة شديدة. وشهدت بورتوريكو حرارة شديدة في شهر يونيو/حزيران، حيث تجاوزت 120 درجة فهرنهايت (48.8 درجة مئوية)، وفقاً لخدمة الطقس الوطنية.



وشهدت مناطق جنوب شرقي آسيا "أقسى موجة حرارة مسجلة"، بينما تسببت درجات الحرارة القياسية بالصين في نفوق الحيوانات والمحاصيل وأثارت مخاوف بشأن الأمن الغذائي.



حرارة المحيطات تتجاوز الرسوم البيانية

ترتفع درجة حرارة المحيطات إلى مستويات قياسية ولا تُظهِر أي علامة على التوقف. بدأ ارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في إثارة قلق العلماء في مارس/آذار، عندما بدأت في الارتفاع ثم قفزت لتصل إلى مستويات قياسية في أبريل/نيسان؛ مما دفع العلماء للسعي لمعرفة السبب.



كان الشهر الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق في محيطات العالم، وفقاً للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. إنه نمط من الاحترار مستمر منذ سنوات. في عام 2022، حطمت محيطات العالم أرقاماً قياسية في درجات الحرارة للعام الرابع على التوالي.



بين عالم المناخ ماكسيميليانو هيريرا، الذي يتابع من كثبٍ درجات الحرارة القصوى في جميع أنحاء العالم، إنه لم يكن يعتقد أن الاحترار السريع سيأتي قريباً، لكن توقعه كان مخطئاً.



وقال هيريرا لشبكة CNN الأمريكية: "حتى قبل الإعلان رسمياً عن ظاهرة النينيو، كانت المناطق الاستوائية والمحيطات تشهد بالفعل ارتفاعاً سريعاً في درجات الحرارة". وأضاف: "كان ذلك متوقعاً، ولكن ليس بهذه السرعة".



يتسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات في عواقب وخيمة، من ضمنها ابيضاض المرجان، وانقراض الحياة البحرية، وارتفاع مستويات سطح البحر. وبينما تبشر ظاهرة النينيو عادةً بموسم أعاصير أقل نشاطاً في المحيط الأطلسي، فإن درجات حرارة المحيط المرتفعة تساعد في تأجيجها، مما قد يؤدي إلى إبطال تأثير النينيو.



الجليد في القطب الجنوبي عند أدنى مستوياته في كندا، حيث اجتاحت موجة حر خانقة بشكل غير عادي معظم أنحاء البلاد، حطمت درجات الحرارة العديد من الأرقام القياسية. أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى احتراق الغابات المبكرة، في حرائق "غير مسبوقة" اشتعلت بالفعل في منطقة أكبر بنحو 15 مرة من المتوسط لهذا الوقت من العام، وأطلقت دخاناً خطيراً باتجاه الولايات المتحدة.فمن كندا إلى إسبانيا، جاءت حرائق الغابات هذا العام الأكثر شراسة واستمرارية منذ سنوات، في ظل أسوأ بداية لتلك الحرائق على الإطلاق، حيث أجبرت حرائق الغابات التي تشهدها كندا آلاف السكان على ترك منازلهم وتصاعد ضباب دخاني انتقل إلى المدن الأمريكية.وقال بيل بلير الوزير المسؤول عن التأهب للطوارئ في الحكومة الاتحادية بكندا، إن الحرائق أتت بالفعل على نحو 9.4 مليون فدان، أي ما يقرب من 15 ضعف المتوسط في عشر سنوات، ومن المتوقع أن يستمر الطقس الدافئ والجاف في الأشهر المقبلة.ورغم أن حرائق الغابات شائعة في كندا، فمن غير المعتاد أن تشتعل الحرائق في وقت واحد بالشرق والغرب، مما أدى إلى زيادة موارد مكافحة الحرائق وإجبار الحكومة الكندية على إرسال الجيش للمساعدة، ووصل مئات من رجال الإطفاء الأمريكيين إلى كندا لتقديم المساعدة، وهناك آخرون في الطريق. واندلع بعض من أسوأ الحرائق في كيبيك بشرق البلاد، واضطُر أكثر من 11 ألفاً إلى إخلاء منازلهم في الإقليم.كما حُطِّمَت أيضاً العديد من سجلات درجات الحرارة على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر في سيبيريا، حيث ارتفعت درجات الحرارة فوق 100 درجة فهرنهايت (37.7 درجة مئوية).وتواجه أجزاء من أمريكا الوسطى، وكذلك تكساس ولويزيانا، درجات حرارة شديدة. وشهدت بورتوريكو حرارة شديدة في شهر يونيو/حزيران، حيث تجاوزت 120 درجة فهرنهايت (48.8 درجة مئوية)، وفقاً لخدمة الطقس الوطنية.وشهدت مناطق جنوب شرقي آسيا "أقسى موجة حرارة مسجلة"، بينما تسببت درجات الحرارة القياسية بالصين في نفوق الحيوانات والمحاصيل وأثارت مخاوف بشأن الأمن الغذائي.ترتفع درجة حرارة المحيطات إلى مستويات قياسية ولا تُظهِر أي علامة على التوقف. بدأ ارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في إثارة قلق العلماء في مارس/آذار، عندما بدأت في الارتفاع ثم قفزت لتصل إلى مستويات قياسية في أبريل/نيسان؛ مما دفع العلماء للسعي لمعرفة السبب.كان الشهر الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق في محيطات العالم، وفقاً للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. إنه نمط من الاحترار مستمر منذ سنوات. في عام 2022، حطمت محيطات العالم أرقاماً قياسية في درجات الحرارة للعام الرابع على التوالي.بين عالم المناخ ماكسيميليانو هيريرا، الذي يتابع من كثبٍ درجات الحرارة القصوى في جميع أنحاء العالم، إنه لم يكن يعتقد أن الاحترار السريع سيأتي قريباً، لكن توقعه كان مخطئاً.وقال هيريرا لشبكة CNN الأمريكية: "حتى قبل الإعلان رسمياً عن ظاهرة النينيو، كانت المناطق الاستوائية والمحيطات تشهد بالفعل ارتفاعاً سريعاً في درجات الحرارة". وأضاف: "كان ذلك متوقعاً، ولكن ليس بهذه السرعة".يتسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات في عواقب وخيمة، من ضمنها ابيضاض المرجان، وانقراض الحياة البحرية، وارتفاع مستويات سطح البحر. وبينما تبشر ظاهرة النينيو عادةً بموسم أعاصير أقل نشاطاً في المحيط الأطلسي، فإن درجات حرارة المحيط المرتفعة تساعد في تأجيجها، مما قد يؤدي إلى إبطال تأثير النينيو.الجليد في القطب الجنوبي عند أدنى مستوياته