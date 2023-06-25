"سيكون مستقراً".. الأنواء الجوية تعلن حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى

مدير إعلام الهيئة عامر الجابري أكد أن الأجواء خلال أيام عيد الاضحى المبارك ستكون مستقرة، إذ لم يتم تسجيل أي أنباء عن حدوث موجات حر أو عواصف ترابية خارجية تنذر بتعكير الطقس، لافتا إلى أن هناك تذبذبا في الأجواء بصورة عامة سيستمر لغاية منتصف شهر تموز المقبل وهو مشابه للأجواء التي مرت خلال شهري أيار الماضي وحزيران.وتوقع الجابري أن يشهد القسم الشمالي المتمثل بإقليم كردستان انخفاضا بسيطا في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، بينما تستمر درجات الحرارة في محافظات الوسط والجنوب على حالها، مشيرا إلى أنه من الممكن مشاهدة تصاعد ذرات الغبار في الأجواء، إلا أنها لا تشكل عواصف ترابية حقيقية.وبين أن الهيئة تقوم كل 12 ساعة بتحديث توقعاتها في ما يتعلق بالأجواء ودرجات الحرارة، إلا أنها لغاية منتصف هذا الأسبوع لم تسجل أي اختلاف في درجات الحرارة أو ارتفاعا كبيرا فيها، منوها بأن طقس العراق يتأثر خلال هذه الأشهر بمنخفض الموسم الحراري القادم من الأراضي الهندية، بيد أن تأثيره خلال العام الحالي لا يقارن بالأعوام الماضية، خاصة أن شدة العواصف الترابية كانت أقل وفي الغالب كانت عبارة عن تصاعد للغبار العالق في الجو فقط، بحسب الصحيفة الرسمية.