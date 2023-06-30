درجات حرارة أربعينية.. طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس المناطق الوسطى والشمالية لهذا اليوم، سيكون صحو، فيما تكون درجات الحرارة منخفضة قليلاً عما سجل يوم أمس، فيما تكون درجات الحرارة مقاربة لما سجل أمس في المناطق الجنوبية".وأضاف البيان "ستكون درجات الحرارة في يوم السبت مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "طقس الأحد أيضاً سيشهد درجات حرارة مقاربة لما قبله".وتابع، أن طقس يوم الاثنين سيشهد ارتفاعاً قليلاً في درجات الحرارة مقارنة باليوم السابق وذلك في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، كذلك الحال بالنسبة ليوم الثلاثاء الذي سيشهد أيضاً ارتفاعاً بدرجات الحرارة مقارنة بيوم الاثنين.أدناه جداول الطقس: