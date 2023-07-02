طقس الأسبوع الحالي.. غبار وارتفاع في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، توقعاتها لحالة الطقس في العراق للأيام الأربعة المقبلة.

وبحسب جداول للهيئة، أطلعت عليها وكالة السومرية نيوز، فإن طقس الأسبوع الحالي سيشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة مع تصاعد للغبار في بعض الأماكن.



أدناه الجداول: