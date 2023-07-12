هذه درجة حرارة سطح الأرض "المتوقعة" في المدن العراقية

السومرية نيوز – الطقس



نشر الراصد الجوي صادق عطية، درجة حرارة سطح الارض المتوقعة ظهر اليوم الأربعاء 12 تموز/يوليو 2023.



وقال عطية في تدوينة تابعها السومرية نيوز، أن "هذه الدرجات يتم توقعها اعتمادا على تضاريس سطح الارض وليس على الاشياء والمباني والطرق المعبدة".