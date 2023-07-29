ارتفاع جديد بدرجات الحرارة.. حالة الطقس في العراق للأيام الأربعة المقبلة

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس اليوم السبت سيكون صحواً حاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون صحواً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد والموصل وديالى والأنبار وواسط 46، وكربلاء المقدسة وبابل والناصرية والمثنى وكركوك 47، والنجف الأشرف وميسان وصلاح الدين 48، والبصرة 49 ".وأضاف أن" غداً الأحد سيكون الطقس صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مشيرا الى ان "يوم الاثنين المقبل سيكون الطقس صحواً حاراً في جميع مناطق البلاد، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".وأوضح أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحواً حاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون الطقس صحواً في المنطقة الشمالية، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".ولفت إلى أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء المقبل، سيكون الطقس صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".