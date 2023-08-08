حرارة صيف العراق تستمر حتى نهاية أيلول المقبل.. ما علاقة "اللسان الهندي"؟

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري إنَّ البلاد تأثرت بتعمق المنخفض الحراري الموسمي المعروف بـ"اللسان الهندي" أو "جمرة القيظ" مما أدى إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال النصف الثاني من شهر تموز الماضي، إذ تجاوزت درجات الحرارة في محافظات الوسط والجنوب 50 درجة مئوية.وأضاف أنَّ الشهر الحالي شهد انخفاضاً بنسبة 2 - 3 درجات مئوية في تلك المحافظات وشهدت عودتها إلى درجات الحرارة المماثلة لها في السنوات الماضية، موضحاً أنَّ تأثر البلاد بهذا المنخفض الحراري سيستمر حتى أيلول المقبل، مع استمرار حالات التذبذب في المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة بمحافظات الوسط والجنوب كونها الأكثر تأثراً بالمنخفض الحراري.وتوقع أن يشهد شهر أيلول المقبل درجات حرارة مماثلة لشهر آب الحالي، وانحسار تأثير المنخفض مع نهاية أيلول، بحسب الصحيفة الرسمية.