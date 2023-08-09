بدءاً من الليلة وتزداد خلال الاسبوع المقبل.. أجواء صيفية "مرهقة" في العراق

وقال عطية عبر منشور على منصة "فيسبوك" تابعته السومرية نيوز: "ترتفع معدلات الرطوبة في أجواء مدن جنوب البلاد اعتبارا من هذه الليلة (الاربعاء) وتزداد تدريجيا خلال الاسبوع المقبل"، مشيرا إلى أنها "تستمر عدة أيام".وبين أن هذا "يسبب اجواء مرهقة ويزداد الإحساس الحراري".