حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة.. انخفاض في درجات الحرارة

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مضيفاً ان "طقس يوم السبت سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأوضحت أن "طقس البلاد ليومي الأحد والاثنين المقبلين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".