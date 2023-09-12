طقس العراق.. خمس محافظات تتجاوز درجة حرارتها الـ45 غداً

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع تصاعد الغبار، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، فيما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وتابعت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".