الحرارة تعاود الارتفاع خلال الأسبوع الحالي في العراق

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وتابعت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".