الموسم "الاصفري" يبدأ في العراق.. يستمر 26 يوماً وتكثر فيه هذه الامراض

السومرية نيوز – الطقس



أكد المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الخميس 21 أيلول/سبتمبر 2023، أن الموسم "الصفري" قد بدأ في العراق، فيما بين أنه "موسم الحساسية والزكام".







وأضاف: "كذلك يصادف اليوم هو أول ايام موسم (الصفري) او (الاصفري) المعروف شعبيا في مناطق جنوب العراق وعدد ايامه 26 يوما"، مبينا أن هذا اليوم "تكثر فيه امراض الحساسية والانفلونزا والزكام".



وتابع باللهجة الدارجة: "ومن اهم علاماته الجدال على المكيفات والسبالت بين طفوها وشغلوها". وقال عطية، في منشور على حسابه في فيسبوك: "يوم غد الجمعة هو آخر يوم من ايام الصيف (فلكيا) وبعدها يصادف الاعتدال الخريفي الذي سيصادف يوم السبت 23 أيلول الساعة 09:49 صباحا بتوقيت بغداد".وأضاف: "كذلك يصادف اليوم هو أول ايام موسم (الصفري) او (الاصفري) المعروف شعبيا في مناطق جنوب العراق وعدد ايامه 26 يوما"، مبينا أن هذا اليوم "تكثر فيه امراض الحساسية والانفلونزا والزكام".وتابع باللهجة الدارجة: "ومن اهم علاماته الجدال على المكيفات والسبالت بين طفوها وشغلوها".





وفي هذا الموسم تنكسر حدة الحرارة نهارًا وتعتدل آخر الليل، وتكثر فيه مشاهدة الطيور المهاجرة نحو الجزيرة العربية. وسمي بهذا الاسم نسبة إلى صفرة السماء أو لاصفرار الأجسام نتيجة إصابتها بأمراض الخريف.



في المقابل، نفت الهيئة العامة للأنواء الجويَّة والرصد الزلزالي تأشيرها حتى الآن، وجود موسم مبكر للأمطار والعواصف في البلاد، معلنة انحسار تأثير المنخفض الحراري الموسمي (جمرة القيظ) على البلاد.



وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، إنَّ الهيئة لم تصدر أيَّ تقرير يتناول بدء موسم مبكر للأمطار والعواصف في البلاد وما يتم تداوله مجرد تكهنات فردية ليست الهيئة مصدرها، نافياً إصدار دائرته أيَّ تقرير رسمي يتعلق ببدء موسم الأمطار والعواصف، وفي حال تسجيلها أيَّ معلومات تتعلق بهذا الأمر، ستصدر تقريراً مسبقاً للحدث.