طقس الأسبوع المقبل.. غائم مصحوب بزخات مطر خفيفة في عموم العراق

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً الى غائم جزئي، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً الى غائم جزئي، وفي المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفت البيان إلى أن "طقس يوم الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى صحواً، ويتحول تدريجياً الى غائم، أما في المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابع أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".