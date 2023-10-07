طقس العراق للأسبوع الحالي.. انخفاض بالحرارة وهذا موعد هطول الأمطار

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس اليوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد والنجف الأشرف والديوانية 35، والسليمانية 30، وكركوك ونينوى وصلاح الدين 32، وكربلاء المقدسة وبابل وديالى 34، والبصرة 40".وأضافت، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً في المنطقة الوسطى، وصحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، وسيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس في جميع مناطق البلاد".وأشار البيان إلى، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأوضحت الهيئة، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، وغائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة في المنطقة الشمالية، وسيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".ولفتت إلى، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، وسيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الوسطى".