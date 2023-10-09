العراق مُقبل على أجواء شتوية.. تساقط للأمطار وعواصف رعدية بالأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة خاصة في أقسامها الغربية مع حدوث عواصف رعدية بعد الظهر، والرياح متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة تتحول في أقسامها الغربية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تنشط في النهار مسببة تصاعداً في الغبار، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".وتابعت: "سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم والرياح متغيرة الاتجاة تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة معتدلة السرعة مع فرصة لتصاعد الغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأضافت، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً يتحول الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابعت أن "طقس يوم الخميس سيكون بين غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة خلال النهار، في المنطقة الوسطى، أما في المنطقتين الشمالية والجنوبية فسيكون الطقس بين غائم جزئي الى غائم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفت البيان إلى، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".