انخفاض بالحرارة وتساقط للأمطار.. تقرير مفُصّل لطقس العراق بالأيام المُقبلة

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر متفرقة، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً الى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأوضحت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".