بدءاً من يوم غد.. تساقط للأمطار وانخفاض بالحرارة في العراق

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً في اقسامها الشرقية مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة صباحاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً في اقسامها الشرقية مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة خلال النهار، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم السبت صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الأحد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم وغائماً في اقسامها الغربية مع تساقط أمطار ليلاً، وفي المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وبينت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم وغائماً ممطراً في اقسامها الغربية، وفي المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".