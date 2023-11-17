أمطار بدءاً من الأحد المقبل.. تعرف على طقس العراق للأيام المقبلة

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامها الشمالية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً ويتحول تدريجياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وبين أن "طقس يوم الاثنين، سيكون غائماً جزئياً يتحول إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".وتابع أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً ويتحسن تدريجياً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".