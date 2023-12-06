السحب المطرية الثقيلة تتحرك فوق العراق و7 محافظات على أجندتها

السومرية نيوز-محليات



تظهر خرائط الطقس اندفاع السحب الممطرة نحو مناطق غرب وشمال غرب البلاد معلنة عن بدء الحالة الجوية الممطرة بالبلاد.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح على حسابه في فيسبوك وتابعته "السومرية نيوز"، أن "السحب الممطرة تندفع من الغرب نحو مناطق غرب وشمال غرب البلاد صباح الاربعاء 6/12 ، مع بداية تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة".

وبين أن "فرص هطول الامطار تتفاوت بين مدن البلاد، ومدن الشمال ثم الانبار هي الاعلى واما مدن الوسط والفرات الاوسط والجنوب هي الأقل".



وأكد أن "هطول الامطار هذا اليوم يشمل (الانبار ونينوى ودهوك وكركوك واربيل والسليمانية وصلاح الدين".

وأشار الى ان "امطارا خفيفة رعدية احيانا خلال هذه الليلة تشمل - ديالى وبغداد وكربلاء وواسط وبابل ليلا، تتبعها النجف والديوانية ، فجر الخميس".

وبين ان "توقعات ضعيفة، تشير الى ان تُشمل بعض مناطق السماوة وميسان وذي قار بهطول خفيف جدا فجر الخميس".



