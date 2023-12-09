أجواء ممطرة وتقلبات بدرجات الحرارة.. هذا طقس العراق للأيام المقبلة

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "غداً الأحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة، أما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأضاف أن "يوم الاثنين، الطقس سيكون صحواً ويتحول إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة ليلاً في الأقسام الغربية بالمنطقة الوسطى، وغائماً جزئياً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشار إلى أن "الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر في أقسامها الغربية في المنطقة الوسطى، وغائماً مع تساقط أمطار في أماكن متفرقة بالمنطقة الشمالية، وغائماً إلى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية من البلاد".وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الأربعاء المقبل، سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد".