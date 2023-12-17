تقرير بخارطة طقس العراق حتى نهاية الاسبوع

وبحسب تقرير الهيئة الذي ورد للسومرية نيوز، فان طقس البلاد سيكون صحوا الى غائم جزئي في مختلف مناطق البلاد، فيما ترتفع درجات الحرارة قليلا في المنطقة الوسطى.اما يوم الاثنين تنخفض درجات الحرارة قليلا في الوسط والشمال وتستقر في الجنوب، فيما يتشكل الضباب صباحا في مختلف المناطق، وكذلك في يوم الثلاثاء.وعموما يظهر التقرير استقرارا نسبيا بدرجات الحرارة، فيما يختفي الضباب يومي الأربعاء والخميس.