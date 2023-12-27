طقس العراق.. مطر وعواصف وحرارة منخفضة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الطقس ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً ممطراً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً وتشكل ضباب خفيف صباحاً يزول تدريجياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً ممطراً مع حدوث عواصف رعدية احياناً، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي كما يشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم وتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأشارت الهيئة إلى أن "طقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق."وتابعت أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".