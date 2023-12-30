بعد "شتاء دافئ".. العراقيون على موعد مع أول موجة قطبية شديدة البرودة

وبحسب خرائط الطقس، فأن أول موجة شديدة البرودة قطبية تزور المنطقة ستكون منتصف شهر كانون ثاني 2024.وتأتي هذه الموجة بعد شتاء وصفه العراقيون بـ"الدافئ" حيث لم يشهد العراق حتى الان موجات باردة بالرغم من انتهاء فصلي تشرين الثاني وكانون الأول.وحول حالة طقس الأسبوع الحالي، فأنه من غير المتوقع حدوث أي حالة جوية مهمة، بحسب راصدين جويين، حيث يسود الاستقرار اجواء معظم المدن بدرجات حرارة اعلى من المعدل العام، باستثناء فرص امطار محتملة في بادية السماوة وبعض مناطق الانبار.