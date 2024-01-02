طقس العراق.. زخات مطر متفرقة خلال الأسبوع الحالي

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء، في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً إلى غائم جزئي، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط الثلوج فوق أقسامها الجبلية وفرصة لزخات مطر متفرقة، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضاف أن "طقس يوم الخميس، في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً إلى غائم جزئي، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً سيكون غائماً مع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ليلاً تكون رعدية كما تتساقط الثلوج فيها، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وبين أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة في عدة اماكن، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وتابع أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، وفي المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، أما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".