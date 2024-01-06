أمطار لـ3 أيام متتالية.. إيجاز بخارطة طقس العراق الأسبوع الحالي

وبحسب معلومات خرائط الطقس والراصدين الجويين، فأن منخفضا جويا يتمركز شمال ايران يؤثر بشكل طفيف على مدن شمال العراق، لكن ينقصها التبريد المناسب بالطبقات العليا"، مبينة انه يستمر تأثيره صباح السبت على السليمانية وشرق اربيل لينتهي نهار اليوم".وبعدها، يسود الاستقرار لغاية مساء الثلاثاء حيث يندفع منخفض جبهوي من جهة البحر المتوسط يسبب موجة امطار تبدأ ليل الثلاثاء وتنتهي الخميس، ويتبعه منخفض آخر ابتداء من الجمعة.وتتركز الحالات الجوية والامطار التي ستتأثر بمنخفضين تكون في مدن شمال البلاد وبعض مناطق الوسط والانبار، لكن التأثير سيكون ضعيفا في باقي المدن بسبب تواجد مرتفع جوي يسبب استقرارا جزئيا، اما السحب فتتواجد في كافة المدن اعتبارا من يوم الاثنين والايام القادمة.وبحسب خبراء الطقس، فأنه من غير المستبعد تشكل موجات من الغبار نهار يوم الاربعاء بسبب تقلبات اتجاه الرياح السطحية.