طقس العراق.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "غداً الاثنين، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، في عموم البلاد، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".وأضاف، أما "يوم الثلاثاء، فسيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشار إلى، أن "الأربعاء القادم، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً ويتحول الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً وممطراً، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".وأوضح، أما "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الخميس القادم، فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً وممطراً كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن فيها، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، أما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".