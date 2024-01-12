حالة الطقس في العراق.. أمطار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف، "أما في يوم الأحد فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار في أقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الشدة وتكون رعدية أحياناً مع تساقط الثلوج في الأقسام الجبلية، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق ".وأشار إلى أن "الاثنين المقبل، سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامها الغربية في المنطقة الوسطى، وفي المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".