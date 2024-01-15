تقرير بطقس العراق لغاية الأسبوع المقبل

وذكرت هيئة الانواء الجوية، في تقريرها الذي ورد للسومرية نيوز، إن مناطق شمال البلاد قد تشهد امطارا خفيفة في اجزائها الشرقية اليوم الاثنين مع تشكل خفيف للضباب.ويستمر طقس العراق اليوم الاثنين صحوا في المناطق الوسطى والجنوبية، وكذلك الشمالية وصولا الى يوم الخميس، حيث من المتوقع ان لايشهد طقس العراق اية حالة عدم استقرار خلال الأسبوع الحالي.وفيما يخص الرياح، تستقر على الاتجاه الشمالي الغربي في اغلب المدن تقريبا عدا اربيل والسليمانية تكون ساكنة أحيانا، فيما تنتهي الاجواء المرهقة الحارة نسبيا في البصرة والجنوب عموما، حيث تكون اعلى درجة مسجلة في البصرة 23 درجة مئوية.وتشير خرائط الطقس الى ان مرتفعا جويا واستقرارا في الاجواء يستمر لغاية بداية الاسبوع المقبل الذي سيشهد تأثر العراق بحالة جوية جديدة .