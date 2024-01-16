لا توجد أمطار.. تعرف على طقس العراق للأيام المقبلة

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وتابع أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع أنحاء البلاد، في حين ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".