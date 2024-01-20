انتقالة "خطيرة" بطقس العراق.. فرصة أخيرة من الدفئ تتبعها موجة صقيع سريعة

وتأتي الكتلة الدافئة بغير موعدها قادمة من الجزيرة العربية تؤدي لرفع درجات الحرارة في البلاد ويكون دافئا في الجنوب والفرات الأوسط تصل الدرجات الى منتصف العشرينات.وبينما تظهر السحب العالية في الاجواب، تكون أيضا الرياح متقلبة الى جنوبية شرقية ونشطة احيانا بسبب انخفاض الضغط السطحي .ويستمر تأثير هذا النظام الجوي لغاية 25 من الشهر الحالي، وبعدها وتحديدا في 27 يناير الحالي تتأثر المنطقة ومن ضمنها العراق بموجة قطبية باردة، سرعان ما تحول الطقس من دافئ الى بارد، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بحدود 11 درجة مئوية .وبحسب خبراء الطقس، فأن الانخفاض المتوقع ترافقه موجة من الامطار والثلوج ومناطق واسعة من البلاد ستتعرض لهطول امطار مختلفة الشدة".ومن المتوقع ان تؤدي الفروقات الحرارية الى موجات من الغبار ونشاط كبير في سرعة الرياح الشمالية الغربية، وضرورة الوقاية بسبب تغييرات الطقس خلال الفترة المقبلة بين حرارة وبرودة والتي غالبا ما تسبب نزلات البرد .