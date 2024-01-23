طقس العراق للأيام المقبلة.. ثلوج في الشمال وانخفاض الحرارة في الجنوب

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً في المنطقة الوسطى، وغائم جزئي في المنطقة الجنوبية، أما الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية مع فرصة لتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلا".وأضاف أن "طقس يوم الخميس، سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائم جزئي في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشار إلى، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الجمعة، ستكون غائم جزئي إلى غائم ممطر في المنطقة الوسطى، وغائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية في المنطقة الشمالية، وغائم جزئي يتحول إلى غائم ممطر في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلاد".وأوضح، أن "طقس يوم السبت المقبل، سيكون غائما جزئيا في المنطقة الوسطى، وغائما مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية في المنطقة الشمالية، وصحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، كما ستنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".