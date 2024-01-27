بعد موجة مطرية مسائية.. مفاجآت إضافية بطقس العراق لغاية الأربعاء

وبحسب خرائط الطقس فأن فرص الامطار تستمر يوم السبت في مدن الوسط و الفرات الأوسط وبشكل متفرق، بالإضافة الى استمرارها في مدن شمال البلاد اضافة لمدينتي واسط وديالى وصلاح الدين، فيما تكون الامطار مصحوبة بالغزارة على فترات في دهوك واربيل وهطول ثلجي على المناطق الجبلية.وتندفع موجة من الامطار خفيفة الشدة اليوم السبت في العاصمة بغداد و الانبار، اما يوم غد الاحد فستكون الأجواء مستقرة مع استقرار الرياح شمالية غربية باردة في معظم المدن وشديدة البرودة في مدن الشمال التي تستمر فيها الاجواء الغائمة في السليمانية واربيل ودهوك حيث تستمر فرص التكونات الممطرة مصحوبة بهطول ثلجي يشمل المناطق المرتفعة وكذلك متوقع ان يشمل الهطول الثلجي المناطق المنخفضة في مركز مدينة السليمانية.وتحذر المعلومات المتعلق بطقس العراق اليوم من موجة شديدة البرودة في مدن شمال البلاد تبدأ أعتبارا من يوم الاحد بدرجات حرارة تنخفض دون الصفر ليلا، وايضا اجواء باردة في باقي مدن البلاد تستوجب أخذ الاحتياطات، لتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع اعتبارا من يوم الاربعاء.