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طقس العراق.. أمطار وثلوج في الشمال وانخفاض الحرارة بالجنوب

أخبار الطقس

2024-01-28 | 03:31
طقس العراق.. أمطار وثلوج في الشمال وانخفاض الحرارة بالجنوب
816 مشاهدة

السومرية نيوز – الطقس

يخيِّم على مدن إقليم كردستان منخفض جوي كثيف مصحوب بتساقط كثيف للثلوج في المناطق الشماليَّة والجبليَّة مع هطول أمطار غزيرة ومتوسطة، بينما تواصل الجهات المختصة في أربيل إجراءاتها واستنفار فرقها في مديرية الطرق برفع الصخور الجبلية التي قد تقع نتيجة هطول الأمطار الغزيرة في الشوارع الرئيسة للطرق الخارجية وإزالة الثلوج أمام سير المركبات.

وقال خبير التنبؤات الجوي، سيروان علي، إنه "من المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج الكثيف في عموم مدن الإقليم وتحديداً في المناطق الشمالية والجبلية حتى الأربعاء المقبل، يصاحبه انخفاض كبير في درجات الحرارة مع هطول أمطار غزيرة ومتوسطة في عموم مناطق الإقليم الغائم جزئياً بشكل عام، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأضاف أنَّ من "المؤمل أن يصل مستوى تساقط الثلوج في المناطق الجبلية في الأيام المقبلة لأكثر من متر واحد في مدن الإقليم، فقد شهدت محافظة السليمانية تساقط الثلوج في أقضية ونواح عدة، منها (بنجوين، وحدود حلبجة، وجبال ناحية طويلة، وقالادزي كلي، وجبل أزمر)، كما هي الحال في أربيل حيث غطت الثلوج منطقة حاج عمران، وإدارة سوران، وجبال جومان، وكورك برادوست، أما في محافظة دهوك فتساقط الثلوج استمر ساعات طويلة في جبال عقرة، والمناطق الحدودية مع إدارة زاخو المستقلة، وجبل كاره.. وغيرها".

من جهته، أوضح قائممقام أربيل، نبز عبد الحميد، أنَّ "الكوادر العاملة في وزارة الإعمار والإسكان تواصل أعمالها من خلال مديريات الطرق العامة في عموم الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة بفتح الطرق الخارجية من الثلوج المتساقطة بكثافة عالية وكذلك إزالة ورفع الصخور التي تسقط من سفح الجبل نتيجة الأمطار الغزيرة وتسهيل الحركة أمام سير المركبات"، مبيناً أنَّ "موجات الأمطار المتوسطة والغزيرة المتواصلة لا تثير مخاوف من حدوث سيول وفيضانات"، وفقا للصحيفة.

كما أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وانخفاضاً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، أن "الطقس ليوم غد الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة في أقسامها الغربية، ودجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية وسيكون الطقس غائماً، ودجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضاف أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة وتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة سترتقع قليلاً عن اليوم السابق".

وأشار إلى أن "الأربعاء المقبل، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة في الأقسام الغربية منها، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون الطقس فيها غائماً مع تساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".
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