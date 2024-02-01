الأنواء الجوية توضح بشأن تساقط الأمطار والثلوج اليوم

الهيئة، ذكرت في تقرير أن "(العاصمة بغداد، الأنبار، ديالى، كربلاء المقدسة، بابل، النجف الأشرف، الديوانية، الكوت، الناصرية، ميسان، المثنى، نينوى والسليمانية)، ستشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة بعد الظهر بالنسبة للمناطق الوسطى، أما المناطق الشـرقية من البلاد فيبدأ هطول الأمطار فيها ليلاً، أما المناطق الغربية من البلاد فيبدأ صباحاً".وأضاف أن "يوم الجمعة، سوف تشهد المناطق (السليمانية، ديالى وكركوك) هطول أمطار وتكون خفيفة الشدة وتبدأ في الصباح الباكر ويتوقع توقفها عن الهطول بعد الظهر".وتابع: "كما سيكون هناك تساقط ثلوج على المناطق الجبلية (السليمانية، دهوك) يومي الخميس والجمعة".