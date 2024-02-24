طقس العراق.. غزارة مطرية بدأت صباحًا في البادية وبطريقها لـ10 محافظات

ومن المتوقع ان تتأثر مناطق وسط وجنوب العراق، اليوم السبت وغدا الاحد بحالة جوية ممطرة يتركز تأثيرها على بعض المناطق ناتجة عن موجة علوية قصيرة يرافقها امتداد سطحي من البحر الاحمر والطقس في جميع المدن سيكون غائما على الاغلب .وتبدأ فرص الامطار من جهة الجنوب الغربي بادية النجف، وجنوب غرب الانبار، وتمتد تدريجيا خلال الظهر او بعد الظهر نحو مناطق الانبار وكربلاء والنجف والسماوة وباديتها ثم الديوانية وذي قار والبصرة وبابل وجنوب واسط وميسان، وقد تشمل ايضا العاصمة بغداد، وستكون ذروة الحالة مساء اليوم.وتأخذ الامطار الطابع الديمي الخفيف مع غزارة واردة في بعض الأماكن، وتستمر الفرص الى منتصف نهار الأحد، اما بقية المدن ففرصها ضئيلة بسبب تمركز مرتفع جوي شمالا يدفع برياح شمالية غربية جافة .