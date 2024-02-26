طقس العراق.. استعدوا لأسبوع من "الصقيع" والملابس السميكة

ويقول راصدون جويون بحسبما تابعت السومرية نيوز، ان انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري، وبداية الاسبوع القادم على معظم مناطق البلاد وتستمر عدة ايام .ومن المتوقع ان يسجل الانخفاض درجات حرارة ما دون الصفر المئوي في بعض مناطق شمال البلاد والمناطق الصحراوية، وبعدها من المتوقع ارتفاع واضح بدرجات الحرارة ابتداء من نهاية الاسبوع المقبل، وستكون ذروة الموجة يوم السبت 2/3/2024.